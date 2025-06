Mattinata, approvato il profetto PFTE “Il cammino della Lanterna, ascesa al Monte Saraceno”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

APPROVATO IL PROGETTO PFTE “IL CAMMINO DELLA LANTERNA, ASCESA AL MONTE SARACENO” DI IMPORTO PARI A € 1.100.000,00 E CANDIDATO ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA DELLA FASCIA COSTIERA. PR PUGLIA 2021-2027, PRIORITÀ 2 “ECONOMIA VERDE”, AZIONE 2.13 – INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE VERDE DEL TERRITORIO – SUB – AZIONE 2.13.1.

L’Amministrazione comunale comunica che è stato approvato con delibera di giunta comunale n°130 del 26/06/2025 il progetto di fattibilità tecnico-economica “IL CAMMINO DELLA LANTERNA, ASCESA AL MONTE SARACENO” del valore pari a €

1.100.000,00 e prontamente candidato dall’avviso pubblico sopra citato.

Il progetto si propone di intervenire in maniera puntuale e rispettosa per rifunzionalizzare l’intero percorso pedonale che conduce alla cima del Monte Saraceno. Il progetto nasce proprio con l’obiettivo di rendere il percorso accessibile, sicuro e pienamente fruibile, senza in alcun modo compromettere l’equilibrio ambientale e la forte naturalità che caratterizzano questo paesaggio. Ogni azione è concepita nel rispetto dell’identità morfologica e vegetazionale del sito: nessun

intervento altera l’aspetto originario del luogo, ma anzi mira a valorizzarne le qualità paesaggistiche, integrandosi armonicamente con l’ambiente circostante. In particolare, il progetto pone l’accento sulla valorizzazione degli straordinari scorci sulla costa adriatica che si rivelano lungo la suggestiva strada della Lanterna, un tratto panoramico che offre visuali uniche sulla baia di Mattinata e sulle falesie del Gargano.

Le azioni previste sono semplici ma estremamente efficaci, pensate per intervenire in modo mirato e non invasivo su un contesto di grande delicatezza ambientale.

Un altro progetto approvato di grande visione per la valorizzazione del nostro Territorio e subito candidato ad una speciale misura di finanziamento della Regione Puglia