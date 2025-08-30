Mattinata: ancora cucciolate di masserie abbandonate, volontari al collasso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA: ANCORA CUCCIOLATE DI MASSERIA ABBANDONATE, VOLONTARI AL COLLASSO.

Mattinata (FG) 29 agosto

rinvenuta a Mattinatella questa mattina l’ennesima cucciolata di masseria abbandonata appena nata. Si tratta di cani di tipo pastore da guardiania con l’inconfondibile odore di stalla.

I volontari sono al collasso ” impossibile continuare a gestire questo elevato numero di abbandoni” afferma Giusy Ciampi, Presidente dell’associazione Bau MiaoAmici.



“C’è bisogno di controlli nelle aree rurali poiché provengono quasi tutti da lì sia i cuccioli che i cani adulti che noi troviamo. È necessario che ASL e Comune comincino ad attivare controlli perché a questo ritmo anche le sterilizzazioni e le adozioni diventano inutili. Per ogni cane infatti, che si fa adottare, ne arrivano sempre altri. Questo dimostra che anche sterilizzando, senza i controlli sui privati, è impossibile raggiungere l’obiettivo di debellare il randagismo che in realtà andrebbe chiamato vagantismo di cani di proprietà senza microchip. Chiediamo controlli e che la Regione faccia rispettare ai Comuni la legge regionale 2/2020 oggi disattesa in molti comuni pugliesi