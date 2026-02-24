[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA ALLA BTM: IL RACCONTO DI UNA DESTINAZIONE 🎯

Per il terzo anno consecutivo, la nostra destinazione turistica sarà protagonista in uno degli eventi fieristici di settore più prestigiosi del Mediterraneo.⭐️

Un calendario denso di appuntamenti targati Mattinata all’interno della tre giorni di BTM che si terrà dal 25 al 27 febbraio a Bari presso la Fiera del Levante. 🌐

Talk tematici ed experience golose, racconteranno il nostro territorio, in particolare:

🌞 Mercoledì 25/02

⏰ore 12:30 Conferenza DESTINAZIONE GARGANO alla quale parteciperà Graziamaria Starace, Assessora regionale al Turismo e Promozione, Raffaele Di Mauro, commissario dell’Ente Parco e tutti i sindaci dei Comuni garganici coinvolti in BTM🤝

⏰ ore 13:30 III edizione de “APERITIVO MATTINATESE” realizzato con la collaborazione e il sostegno degli operatori della ristorazione e del food and beverage del territorio

⏰ ore 15:00 I Talk dedicato alla nostra Destinazione

🌞 Giovedì 26/02

⏰ ore 12:00 II Talk dedicato alla nostra Destinazione

Un’azione concreta che ben racconta la Mattinata attuale e che evidenzia la capacità di cooperazione tra il tessuto produttivo locale e l’amministrazione comunale.🤩

Info Point Mattinata