Matteo Berrettini: flirt con un ex concorrente di Amici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Matteo Berrettini, il celebre tennista romano di 29 anni, ha ufficializzato la sua relazione con Vanessa Bellini, una giovane ballerina di 22 anni. La coppia ha condiviso un tenero momento sui social, con Bellini che ha pubblicato un carosello di foto su Instagram, tra cui uno scatto sorridente in ascensore accanto a Berrettini.

Dove si sono conosciuti?

La loro conoscenza sarebbe iniziata durante un concerto di Marracash, quando Bellini faceva parte del corpo di ballo del tour negli stadi del rapper. I rumor sulla frequentazione tra i due circolavano già da tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. La relazione sembra essere nata da un’amicizia nata in un contesto musicale, evolvendosi in qualcosa di più profondo. La dedica di Bellini al suo compleanno, che include anche il tennista tra i presenti, ha confermato la loro intesa. Berrettini, reduce da un’eliminazione al primo turno del Masters 1000 di Shanghai, si gode ora questa nuova fase della sua vita sentimentale.