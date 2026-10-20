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Nel nuovo appuntamento di Matrimonio a Prima Vista 17… E poi, in onda il 21 ottobre, le tre coppie tornano davanti agli esperti per raccontare cosa è accaduto nei mesi successivi alla scelta finale. Inoltre, il confronto mette in luce conferme, rotture improvvise, riavvicinamenti inattesi e nuove consapevolezze nate lontano dalle telecamere. Ogni coppia arriva a Matrimonio a prima vista con una storia diversa, con dubbi irrisolti e con la necessità di dire finalmente la verità.

A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è rimasto insieme? Chi si è lasciato? E quali dinamiche sono esplose dopo la fine dell’esperimento?

Matrimonio a prima vista, Giulia e Ivan ancora uniti: promesse rinnovate e nuovi equilibri

Giulia Guidone e Ivan Mangiapane confermano di essere ancora insieme. La convivenza è proseguita e i due hanno trovato un equilibrio fatto di ironia, compromessi e piccoli passi quotidiani. Ivan racconta di aver perso la fede al mare, ma Giulia non ne ha fatto un dramma. Lei si sta adattando a una vita “per due”, mentre lui ha imparato a uscire più spesso con lei e i suoi amici.

Nei mesi successivi hanno rinnovato le promesse davanti alle famiglie, e Ivan ha regalato a Giulia un anello di fidanzamento, completando il percorso “al contrario”. Sul tema figli, Giulia preferisce aspettare. Ivan non è del tutto d’accordo, ma accetta il compromesso. La coppia resta solida e ancora insieme.

Fabio e Adele: la rottura definitiva e la verità emersa solo dopo

Fabio Curcio e Adele De Vita avevano scelto di continuare la relazione, ma la storia è crollata subito dopo. Fabio racconta di essersi sentito nuovamente pressato quando Adele ha accennato ai figli davanti ai suoi amici. Da lì si è “spento” e ha chiuso il matrimonio con un sms, spiegando che il suo sì era stato dettato dal timore di ferirla. Adele si sente presa in giro: non capisce i dubbi di Fabio e non accetta che lui l’abbia definita “straordinaria” per poi lasciarla.

Fabio ribatte che apprezzare una persona non significa essere compatibili. Favaretto parla di “falsa acquiescenza”: Fabio ha detto sì pur sapendo che non era convinto. Adele riconosce che c’erano segnali di incertezza, ma si è sentita sminuita dai silenzi del marito. La coppia si è lasciata definitivamente. Fabio rivela di frequentare un’altra persona da tre mesi. Adele è single.

Sonia e Fabrizio: una separazione dolorosa, un chiarimento e un ritorno insieme

Sonia Landolina racconta che entrare nella vita di Fabrizio come uomo è stato facile, ma come padre molto meno. Fabrizio confessa che non aveva ancora detto a sua figlia di essersi sposato in TV e che Sonia soffriva nel non vedere nulla in casa che parlasse di loro. La coppia si è lasciata dopo una giornata trascorsa con Ivan e Giulia. Sonia si sentiva esclusa, non capita, e temeva che Fabrizio non la volesse davvero nella sua vita.

Il distacco, però, ha portato entrambi a riflettere. Fabrizio ammette di essersi innamorato e di non voler più vivere con riserve. Sonia vuole entrare nella sua famiglia, non sostituirla. Oggi stanno ancora insieme. Sonia ha conosciuto la figlia di Fabrizio, con cui ha un buon rapporto. A fine puntata, Fabrizio sorprende la moglie con un peluche a forma di fenicottero, il simbolo che avevano scelto per superare i momenti difficili.