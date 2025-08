Martina Pascutti rompe il silenzio sull’ex Patrick Pugliese

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Era il 2011 quando Martina Pascutti faceva il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, arrivando fino alla quinta posizione. In quella stessa edizione, tra i volti noti, tornava a sorpresa anche Patrick Ray Pugliese, veterano del GF4. Proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia, tra una nomination e l’altra, nacque una complicità che presto si sarebbe trasformata in qualcosa di più. Il legame tra Martina e Patrick sbocciò davvero lontano dai riflettori, una volta terminata l’avventura televisiva. Da una conoscenza iniziale si passò a una relazione stabile e profonda, coronata dalla nascita del loro figlio, Leone. Per anni hanno rappresentato una delle coppie più amate nate nel reality. Tuttavia, con il passare del tempo, le cose sono cambiate e, nonostante un sentimento forte e condiviso, la loro storia d’amore è giunta al capolinea. I due sembrano oramai aver preso strade diverse come spiegava qualche tempo fa la stessa Martina su Instagram: “Da qualche tempo ormai abbiamo preso la decisione di non stare più insieme per svariati e moltissimi motivi che ovviamente non starò a scrivere pubblicamente!“.

Martina Pascutti: l’attuale situazione con Patrick Pugliese

Recentemente, sempre sui social, Martina Pascutti ha dato aggiornamenti sull’attuale situazione Patrick Pugliese. Un fan su Instagram le ha chiesto: “In che rapporti siete con Patrick?” La diretta interessata ha risposto: “Normali! Si litiga, ci si riappacifica. Tante incomprensioni, lotte per cose che erano ovvie dovessero mirare al bene di Leone ma non sono mai state comprese. Ad oggi posso dire di essere completamente in pace con me stessa e con il papà di Leone”. Sembra dunque che dopo un lungo periodo di tempesta la situazione si sia positivamente appianata e i due, pur non stando più insieme, paiono essere tornati ad avere rapporti quantomeno cordiali. Martina Pascutti è una ex concorrente del Grande Fratello 12, edizione 2011, durante la quale si è fatta notare per la sua dolcezza e il carattere riservato, riuscendo ad arrivare fino alla finale e classificandosi quinta. Dopo l’esperienza televisiva, ha scelto una vita più defilata, lontana dal clamore dello spettacolo, dedicandosi alla famiglia. Patrick Ray Pugliese, invece, è uno dei volti più iconici del reality. Diventato popolare con la sua prima partecipazione al Grande Fratello 4, ha poi fatto ritorno in più edizioni del programma, conquistando il pubblico con la sua ironia, lo stile sopra le righe e un’energia contagiosa. Oltre al GF, ha partecipato ad altri programmi televisivi, diventando un personaggio ricorrente del piccolo schermo. La fine della loro relazione era stata annunciata nell’estate del luglio 2016, dalla stessa Martina tramite un post su Facebook.