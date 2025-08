Lorenzo Spolverato rompe il silenzio: cosa è successo a Napoli?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Negli ultimi giorni un video girato a Napoli ha suscitato un’ondata di commenti: si vede Lorenzo Spolverato seduto a pranzo con una guardia del corpo al suo fianco. Dopo aver taciuto per giorni, l’ex volto del Grande Fratello ha finalmente deciso di intervenire, spiegando sui social il motivo di quella presenza. Un chiarimento che ha acceso il dibattito tra sostenitori, critici e curiosi. In questo articolo faremo opportuni chiarimenti su ciò che è realmente accaduto a Lorenzo Spolverato nella bella Napoli.

Lorenzo Spolverato e il mistero del bodyguard

Nei giorni seguenti alla diffusione della clip, il silenzio di Spolverato è stato interpretato in vari modi. Molti fan si sono divisi: alcuni lo hanno accusato di atteggiamenti da vip inaffidabile, altri lo hanno difeso sostenendo che fosse una misura necessaria. Alla fine, Lorenzo ha rotto il silenzio con un post ben calibrato: ha chiarito che non è stata una sua idea assumere una guardia del corpo, ma che questa era stata disposta da chi ha organizzato l’evento, in risposta a minacce ricevute da “personaggi folkloristici” pronti a boicottare la manifestazione. Ha voluto anche ribadire un punto importante: non è una critica a Napoli, bensì una scelta dettata dal contesto dell’evento che si svolgeva proprio in quella città. Nel suo post, Lorenzo ha ironizzato sull’atteggiamento di chi giudica dal divano e ha giocato con colleghi e fan dicendo che lui è quello che abbraccia la gente per strada, senza scorta, quando capita di incontrarla spontaneamente. È stato un modo diretto per bilanciare la narrazione, ribadendo la sua disponibilità verso il pubblico e la sua simpatia informale. La questione del bodyguard amplifica la percezione del divario tra la sua immagine social e la realtà delle misure organizzative imposte. Lorenzo Spolverato è voluto intervenire di sua volontà al fine di smorzare le polemiche e mettere a fuoco il contesto reale dell’evento. Non è stato, dunque, un capriccio da celebrità, ma una necessità organizzativa dettata da sicurezza. Con tono ironico ma fermo, ha voluto riaffermare il suo spirito “umile e bodyguard‑free,” invitando i follower a rilassarsi, magari gustandosi una sfogliatella. A proposito di piatti tipici, negli ultimi giorni Lorenzo ha fornito nuovi segni sulla sua situazione personale: resta ufficialmente single, come confermato in una recente Instagram story in cui, con ironia, ha affermato che la sua unica “frequentazione seria” è con il cibo citando il kebab come “amore tossico”. Nonostante alcuni rumor parlino di una presunta relazione con una certa Giada Folcia, modella e artista finalista a Miss Universe Italy 2024, Lorenzo non ha né confermato né smentito chiaramente, lasciando spazio ai fan e al gossip. Parallelamente, ha condiviso sui social riflessioni profonde su un “periodo complesso”, dove ha confessato l’esigenza di isolarsi e riconnettersi con se stesso, lontano dalla frenesia digitale e dalle pressioni esterne, parlando, inoltre, del suo viaggio in Africa.