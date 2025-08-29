Martina Nasoni, il messaggio dopo il trapianto di cuore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo giorni di silenzio e apprensione, Martina Nasoni è tornata sui social per annunciare di aver ricevuto un trapianto di cuore. L’ex vincitrice del Grande Fratello, che da anni combatte contro una cardiomiopatia che ha ispirato il brano sanremese “La ragazza con il cuore di latta” di Irama, ha voluto condividere la sua gioia e la sua profonda gratitudine.

Martina Nasoni, il post dall’ospedale

Ancora nel letto d’ospedale, Martina ha pubblicato un lungo post per ringraziare l’equipe medica dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, definendo il loro lavoro “un miracolo fatto di mani esperte e cuori immensi”. La parte più toccante del suo messaggio è dedicata al donatore anonimo: “Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita”. Martina ha promesso di vivere con cura ogni istante della sua nuova esistenza, onorando il dono ricevuto.

L’ex gieffina ha spiegato che il percorso di recupero sarà ancora lungo e delicato, dato che si trova tuttora in terapia intensiva, ma si sente già circondata dall’affetto del pubblico che la sta sostenendo in questa rinascita. Il suo messaggio si è trasformato anche in un inno alla donazione degli organi: “Non lasciamo che l’egoismo spenga questa possibilità. Donare significa scrivere futuro anche quando il proprio si interrompe. Il più alto, puro e generoso gesto che un essere umano possa compiere.”