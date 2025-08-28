Gianni Morandi fa una pausa sui social, il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gianni Morandi sorprende i suoi fan con un annuncio improvviso: “Mi prendo una pausa dai social”. Attraverso un breve video pubblicato su Instagram e Facebook, il noto cantante e attore di Monghidoro ha comunicato la sua decisione, spiegando: “Ciao a tutti, volevo dirvi che voglio prendermi una pausa dai social. Instagram, Facebook… quindi ci vedremo tra un po’ di tempo. Ciao”. La didascalia del reel recita: “Il telefono non ce la fa più a starmi dietro. A presto”.

La reazione dei fan

La reazione dei fan è di comprensione e affetto, con molti che esprimono il loro rammarico ma rispettano la decisione di Morandi. Alcuni commenti evidenziano il desiderio di rivederlo presto, anche con qualche novità, mentre altri ricordano momenti passati legati alla sua carriera. La decisione del cantante, pur inaspettata, mostra una volontà di prendersi una pausa per ricaricare le energie e forse vivere in modo più autentico lontano dai social. I follower attendono con affetto il suo ritorno, sperando di rivederlo presto in nuove occasioni.