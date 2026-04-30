Martina Miliddi ad Affari Tuoi: ecco quanto guadagna davvero

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Il successo di Affari Tuoi continua a crescere e, tra i volti più discussi della nuova edizione, spicca senza dubbio Martina Miliddi. La ballerina, già nota al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha conquistato uno spazio importante nel programma di Rai 1, diventando una presenza fissa molto amata.

Ma la domanda che incuriosisce fan e spettatori è sempre la stessa: quanto guadagna davvero Martina Miliddi ad Affari Tuoi?

Il cachet di Martina Miliddi ad Affari Tuoi

Secondo diverse indiscrezioni circolate online e riprese da siti di spettacolo, il compenso della ballerina per ogni puntata si aggirerebbe tra 2.000 e 5.000 euro.

Si tratta di cifre non ufficiali, ma considerate plausibili se confrontate con altri ruoli simili nel mondo televisivo. Alcuni rumor parlano anche di guadagni leggermente inferiori, tra 1.500 e 3.000 euro a puntata, variabili in base alla presenza scenica e al coinvolgimento nella singola puntata.

Considerando che il programma va in onda quasi quotidianamente, il guadagno mensile potrebbe diventare particolarmente rilevante.

Il confronto con i “pacchisti”

Un dato interessante riguarda il confronto con i concorrenti del programma, i cosiddetti “pacchisti”.

Questi ultimi percepiscono circa 50 euro a puntata come gettone di presenza. La differenza economica evidenzia chiaramente il diverso peso televisivo tra un ruolo fisso nel cast e una semplice partecipazione come concorrente.

Perché Martina Miliddi guadagna queste cifre

Il compenso di Martina Miliddi non dipende solo dalla sua presenza sul palco, ma da diversi fattori tipici del mondo dello spettacolo:

Popolarità e fanbase

Dopo l’esperienza ad Amici, la ballerina aveva già un seguito consolidato, elemento fondamentale per attrarre pubblico.

Ruolo nel programma

In Affari Tuoi non è una semplice figurante: contribuisce a rendere il format più dinamico con momenti coreografici e interazioni leggere.

Continuità lavorativa

Essere parte del cast fisso garantisce una presenza costante, un fattore che in televisione viene spesso premiato anche economicamente.

Guadagni reali: cosa sappiamo davvero

È importante sottolineare che nessuna cifra è stata confermata ufficialmente da Rai o dalla diretta interessata. Le stime disponibili derivano da indiscrezioni e confronti con altri professionisti del settore.

Tuttavia, le cifre ipotizzate risultano coerenti con il mercato televisivo italiano, soprattutto per figure emergenti ma già popolari.