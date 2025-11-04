Martina Colombari: “Così ho aiutato mio figlio Achille”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina Colombari e Billy Costacurta hanno condiviso pubblicamente il percorso intrapreso per supportare il figlio Achille, 21 anni, dopo la diagnosi di ADHD. Recentemente, Achille ha raccontato in un’intervista le difficoltà vissute durante l’adolescenza, tra eccessi e tentativi di suicidio, che hanno segnato anche il rapporto con i genitori. Dopo un percorso di riabilitazione in Svizzera, Achille oggi sta bene e vive lontano dalle dipendenze.

Martina Colombari “Ho seguito un corso su Instagram”

Martina Colombari ha spiegato su Instagram di aver seguito un corso presso Adhd Life Coach Italia, insieme a suo marito Billy Costacurta, per comprendere meglio e gestire le sfide legate all’ADHD. La showgirl ha precisato di aver condiviso questa esperienza personale per aiutare altre famiglie in situazioni simili, senza però offrire consigli medici o risposte per conto di suo figlio.

Il percorso formativo, dedicato a familiari, persone con ADHD e professionisti, mira a migliorare le relazioni familiari e valorizzare i punti di forza delle persone con ADHD. Colombari ha voluto sottolineare che la sua condivisione è un gesto di condivisione personale, volto a offrire speranza e supporto.