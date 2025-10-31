Achille Costacurta: il racconto drammatico in un podcast

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Achille Costacurta, figlio di Billy e Martina Colombari, ha condiviso un racconto intenso e toccante durante il podcast “One More Time” di Luca Casadei. Il 21enne milanese ha ripercorso le tappe più difficili della sua vita, dall’infanzia circondata dall’affetto dei genitori all’adolescenza segnata dall’uso di sostanze e dai momenti di crisi. A soli 15 anni e mezzo, venne arrestato per spaccio di droga durante la quarantena, creando una rete di distribuzione. In quell’occasione, tentò anche il suicidio, ingerendo sette boccettine di metadone, un gesto che i medici non riescono a spiegarsi, considerando la dose potenzialmente letale.

La diagnosi di ADHD

Lo scorso anno, gli è stata diagnosticata l’ADHD, un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. La scoperta ha rappresentato un punto di svolta, migliorando significativamente il rapporto con i genitori, grazie anche a un percorso di educazione genitoriale. Achille ha spiegato come i farmaci abbiano contribuito al suo benessere e come, grazie alla maggiore consapevolezza, abbia iniziato un percorso di rinascita, lasciando alle spalle le ombre di un passato difficile. La sua testimonianza rivela una volontà di cambiamento e di riscatto, offrendo uno sguardo sincero e coraggioso sulla propria storia.