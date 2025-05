[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Martina Carbonaro, De Luca: “Normale che a 12 anni si fidanzi?”

La 14enne Martina Carbonaro “era fidanzata da due anni con un ragazzo. È normale che una ragazza di 12 anni, che è una bambina, si fidanzi senza che nessuno dica niente? Per me è un problema”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto agli Stati generali sull’ambiente 2025 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, nell’ambito dei quali è stato presentato un concorso per opere di divulgazione ecologica.

“Io direi a quelli della mia generazione di essere padri e madri, non finti giovani, soprattutto con i figli maschi. Ovviamente concordo con il fatto che la violenza che eserciti, quale che sia l’interlocutore, è sempre violenza. Non c’è dubbio che la donna abbia il diritto di fare come vuole. Poi posso dire, da padre, che siccome nel mondo ci sono anche persone che hanno un po’ di disturbi, che hanno un po’ di fragilità, forse è ragionevole avere un po’ di prudenza”.

Sulle parole di De Luca si è scatenato un polverone sia della politica sia del mondo social.