Marracash ed Elodie: il retroscena sulla fine della storia

Marracash svela nel suo libro cosa accadde con Elodie dopo la rottura. Le foto con Iannone e il momento devastante. Oggi sono amici.

Fabrizio Della Corte28 Novembre 2025
Marracash ed Elodie sono stati fidanzati per circa due anni, dal 2019 al 2021. Nel suo libro “Qualcosa in cui credere”, il cantante ha rivelato i retroscena della difficile separazione“Elodie era super carina: ci ha provato, si è impegnata” per salvare la relazione, ma poi decisero di dirsi addio.

Il momento più difficile arrivò quando uscirono le foto di Elodie con un altro uomo (probabilmente Andrea Iannone), prima che la rottura fosse pubblica. “Per me quella situazione diventa devastante”, ha scritto Marra.

Il confronto e le scuse

Il rapper racconta di un confronto acceso con la ex: “Le ho chiesto: perché? Così mi distruggi. Credevo volesse sabotarmi il lavoro”. Ma poi è tornato il sereno: “Lei si è scusata dal profondo. Mi dice che quelle foto erano state il suo modo di reagire.

Oggi i due hanno un bellissimo rapporto di amicizia, segno della maturità e del rispetto reciproco.

