Marinaria, mostra fotografica a Manfredonia
Marinaria, mostra fotografica a Manfredonia
MARINARIA paesaggi instabili
9-10 maggio 2026
Galleria del Mare – Faro, Molo di Levante, Manfredonia
Ingresso libero
Marinaria è una mostra fotografica che nasce da un gesto tanto semplice quanto radicale come capovolgere lo sguardo.
Le prospettive si ribaltano e ciò che credevamo stabile perde peso, si sospende e si trasforma.
Attraverso la fotografia di coste frammentate, porti, orizzonti, il paesaggio marino intero viene invertito, generando disorientamento e riflessione.
Un nuovo fragile equilibrio in cui lo spettatore è chiamato a ritrovare i propri punti di riferimento.
In questo spazio il mare non è più dove ce lo aspettiamo ma è sopra, di lato e dietro.
La mostra presenta gli scatti di Genni Robustella e Filomena Rucher con le illustrazioni di Rossana Pacilli in un dialogo con il fantastico mondo capovolto.
PROGRAMMA
9 maggio, ore 20 — Première
Galleria del Mare – Faro, Molo di Levante
Le immagini di MARINARIA prendono forma nello spazio della Galleria del Mare.
Le fotografie sono immerse in un’area sospesa tra letture di brani e dal un flusso di suoni e visioni luminose che vibrano tra percezione e deriva, in un intervento audiovisivo a cura di Bipolar.
A seguire, DJ set di Miss Dalton.
Durante la serata sarà attivo il Bar al Faro con consumazione libera con pagamento diretto.
10 maggio — Apertura mostra
Dalle ore 11.00 alle ore 14.00
Inaugurazione ufficiale e apertura al pubblico della mostra fotografica MARINARIA alla Galleria del Mare.
Godetevi il panorama ed i suoni del porto.
Durante la mattinata saranno disponibili aperitivi di frutti di mare a cura del Bar al Faro (consumazione con pagamento diretto).
Prenotazione dei ticket aperitivo a numero limitato consigliato, info Bar al Faro al numero 348 698 6857.
11 – 30 maggio — Mostra permanente
Le fotografie di MARINARIA resteranno esposte all’interno del Bar al Faro, diventando parte dello spazio condiviso con la gente del porto.
Nota organizzativa
Per preservare l’equilibrio dell’area portuale e non interferire con le attività operative del molo, si invita il pubblico a raggiungere la mostra preferibilmente a piedi o in bicicletta, evitando l’uso dell’auto. Questo permetterà di non congestionare gli spazi e di garantire il regolare svolgimento del lavoro degli operatori e dei marinai.
INFO ORAGANIZZAZIONE
bipolar
dm instagram @bipolarvisual
Sede: Galleria del Mare – Faro, Molo di Levante, Manfredonia