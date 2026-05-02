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Marinaria, mostra fotografica a Manfredonia

MARINARIA paesaggi instabili

9-10 maggio 2026

Galleria del Mare – Faro, Molo di Levante, Manfredonia

Ingresso libero

Marinaria è una mostra fotografica che nasce da un gesto tanto semplice quanto radicale come capovolgere lo sguardo.

Le prospettive si ribaltano e ciò che credevamo stabile perde peso, si sospende e si trasforma.

Attraverso la fotografia di coste frammentate, porti, orizzonti, il paesaggio marino intero viene invertito, generando disorientamento e riflessione.

Un nuovo fragile equilibrio in cui lo spettatore è chiamato a ritrovare i propri punti di riferimento.

In questo spazio il mare non è più dove ce lo aspettiamo ma è sopra, di lato e dietro.

La mostra presenta gli scatti di Genni Robustella e Filomena Rucher con le illustrazioni di Rossana Pacilli in un dialogo con il fantastico mondo capovolto.

PROGRAMMA

9 maggio, ore 20 — Première

Galleria del Mare – Faro, Molo di Levante

Le immagini di MARINARIA prendono forma nello spazio della Galleria del Mare.

Le fotografie sono immerse in un’area sospesa tra letture di brani e dal un flusso di suoni e visioni luminose che vibrano tra percezione e deriva, in un intervento audiovisivo a cura di Bipolar.

A seguire, DJ set di Miss Dalton.

Durante la serata sarà attivo il Bar al Faro con consumazione libera con pagamento diretto.

10 maggio — Apertura mostra

Dalle ore 11.00 alle ore 14.00

Inaugurazione ufficiale e apertura al pubblico della mostra fotografica MARINARIA alla Galleria del Mare.

Godetevi il panorama ed i suoni del porto.

Durante la mattinata saranno disponibili aperitivi di frutti di mare a cura del Bar al Faro (consumazione con pagamento diretto).

Prenotazione dei ticket aperitivo a numero limitato consigliato, info Bar al Faro al numero 348 698 6857.

11 – 30 maggio — Mostra permanente

Le fotografie di MARINARIA resteranno esposte all’interno del Bar al Faro, diventando parte dello spazio condiviso con la gente del porto.

Nota organizzativa

Per preservare l’equilibrio dell’area portuale e non interferire con le attività operative del molo, si invita il pubblico a raggiungere la mostra preferibilmente a piedi o in bicicletta, evitando l’uso dell’auto. Questo permetterà di non congestionare gli spazi e di garantire il regolare svolgimento del lavoro degli operatori e dei marinai.

INFO ORAGANIZZAZIONE

bipolar

dm instagram @bipolarvisual

Sede: Galleria del Mare – Faro, Molo di Levante, Manfredonia