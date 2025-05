[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marilena Barbagallo presenta “Koster Academy-Lezione Due” alla Mondadori di Manfredonia

Manfredonia (FG), 13 maggio 2025 – ore 18:30

Marilena Barbagallo, tra le scrittrici più amate e seguite della narrativa romantica contemporanea, incontrerà i suoi lettori martedì 13 maggio 2025 alle ore 18:30 presso la libreria Mondadori di Manfredonia in Corso Manfredi 226, per il firmacopie del suo ultimo romanzo “Koster Academy – Lezione Due”, edito da Magazzini Salani. Accesso prioritario per chi acquisterà il libro direttamente in libreria.