Mariavittoria Minghetti assillata dai fan: “Pagano la visita solo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mariavittoria Minghetti è stata tra le grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna è arrivata alle fasi conclusive del reality show dove ha trovato anche l’amore. La dottoressa fa coppia fissa da ormai diverso tempo con Tommaso Franchi. Di recente, l’ex gieffina è stata ospite del podcast di Nicolò Maltese “Book for Beauty” dove ha raccontato retroscena inediti del suo lavoro. Mariavittoria Minghetti ha infatti aperto un centro estetico in seguito alla sua esperienza nella casa del Grande Fratello. La donna ha raccontato a Nicolò Maltese qual è stata la richiesta più strana che ha avuto durante l’orario di lavoro. Di qui, è arrivata la replica della dottoressa che ha dichiarato: “a me si presentano solo per fare una foto. Pagano la visita solo per farsi una foto e per sapere se sono ancora fidanzata. Questa è la domanda ricorrente. Mi fanno le domande sul Grande Fratello, su Tommaso, sulla mia vita adesso.”

Mariavittoria Minghetti ha trascorso il suo compleanno in Sardegna con Tommaso Franchi

L’ex gieffina ha raccontato che spesso le persone prenotano nel suo centro estetico non per sottoporsi ad alcuni trattamenti ma per chiederle notizie sulla sua storia d’amore. Mariavittoria Minghetti ha quindi ammesso di essere stata costretta a mettere le visite a pagamento per evitare questo problema. La dottoressa è reduce da una vacanza da sogno in Sardegna in compagnia del suo fidanzato Tommaso Franchi. I due hanno festeggiato i rispettivi compleanni in terra sarda, meta di tutti i vip in questo momento. In alcune foto e video postati sui social si vede la coppia insieme a Jessica Morlacchi, la quale è solita passare le sue estati in Sardegna dove ha una casa.