Maria De Filippi perde le staffe con un corteggiatore di Uomini e Donne: l’attacco in diretta

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 10 aprile sono successi diversi colpi di scena. Maria De Filippi ha precisato che Ida Platano non si fida di Mario Cusitore visto il suo passato burrascoso e nemmeno di Pierpaolo, i cui gesti romantici sarebbero più pianificati che sinceri. La padrona di casa non ha escluso che la tronista abbia intenzione di lasciare il programma senza fare la sua scelta. Tutto questo ha smosso Mario che ha invitato Ida Platano a ballare. Pierpaolo, invece, non ha avuto reazioni tanto da suscitare la rabbia di Maria De Filippi che è letteralmente esplosa. La conduttrice è sbottata: “Posso dirti una cosa? Diamoci una svegliata. Dopo quello che ho detto… A volte ti manca l’istinto”. Un vero e proprio attacco nei confronti del corteggiatore di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Maria De Filippi attacca Pierpaolo

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha attaccato Pierpaolo, reo di essere poco intraprendente nei confronti di Ida Platano. La padrona di casa ha poi dato spazio ai protagonisti del trono classico. Sabrina ha chiuso la conoscenza con Massimo visto che vuole dare una possibilità a Maurizio che ha anche baciato. Dopodiché, è toccato il turno di Gemma Galgani che ha lasciato il suo numero ad Antonino dopo aver chiuso con Marco. I due sono usciti insieme ma l’illusione è durata molto poco. Antonino ha detto di non provare niente ma solo un’ottima amicizia. L’uomo ha esclamato in diretta tv: “L’avrei anche baciata ma sarebbe stato un inganno”.