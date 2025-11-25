Cronaca Italia

Marco Pio ucciso per errore: baby killer voleva altro

Marco Pio Salomone ucciso per errore da baby killer 15enne a Napoli. Voleva colpire un altro. Movente tra lite e spaccio droga. Oggi udienza convalida.

Fabrizio Della Corte25 Novembre 2025
Marco Pio Salomone Napoli
Marco Pio Salomone, 19 anni, è stato ucciso a Napoli “per sbaglio”. Il baby killer quindicenne voleva colpire un altro ragazzo seduto sui sedili anteriori, ma il proiettile ha raggiunto Marco sul sedile posteriore.

La confessione del 15enne

L’adolescente si è presentato in questura con il suo avvocato per autoaccusarsi. “Volevo solo spaventarli”, ha dichiarato agli inquirenti. Il movente resta un mistero: gli amici parlano di una lite per uno sguardo, ma gli investigatori propendono per contrasti legati allo spaccio di droga.

L’interrogatorio

Il 15enne affronterà oggi l’udienza di convalida del fermo per omicidio aggravato e porto illegale d’arma. Marco era stato trovato un anno fa in possesso di cocaina rosa durante un blitz antidroga. Una tragedia che ricorda altri casi di criminalità giovanile.

