Marco Bocci a La Volta Buona: "Per i miei figli sogno il posto fisso"

Marco Bocci, uno degli attori italiani più amati del piccolo e grande schermo, è stato ospite dell'ultima puntata de La Volta Buona condotta da Caterina Balivo. Durante l'intervista, l'attore umbro ha...

Marco Bocci, uno degli attori italiani più amati del piccolo e grande schermo, è stato ospite dell'ultima puntata de La Volta Buona condotta da Caterina Balivo. Durante l'intervista, l'attore umbro ha rivelato aspetti inediti della sua vita privata e familiare, sorprendendo il pubblico con confessioni sincere e toccanti sul suo ruolo di padre.

Tra imbarazzo e orgoglio paterno

Bocci ha raccontato di aver provato un certo imbarazzo nel lavorare sul set con la moglie Laura Chiatti, esperienza vissuta nella fiction Se Fossi Te attualmente in onda su Rai 1. "C'era una certa ansia da prestazione", ha ammesso l'attore con sincerità, rivelando come la dimensione professionale si intrecci inevitabilmente con quella sentimentale quando si condivide il lavoro con il proprio partner.

Ma è parlando dei figli Enea e Pablo che Bocci ha mostrato il suo lato più tenero. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare da un uomo di spettacolo, l'attore ha rivelato di sognare per i suoi ragazzi una vita più stabile e sicura: "Per i miei figli sogno il posto fisso". Una dichiarazione che ribalta gli stereotipi sul mondo dello spettacolo, dove spesso si immagina che i genitori vogliano trasmettere ai figli la passione per le arti performative.

L'attore ha inoltre parlato della sua malattia, un'encefalite che lo ha colpito alcuni anni fa e che gli ha lasciato conseguenze sulla memoria. Un'esperienza che lo ha profondamente cambiato e che ha rafforzato il suo legame con la famiglia.