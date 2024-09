Marasco sulla manutenzione stradale e periferica Città di Manfredonia

Oggetto: Manutezione stradale e periferica Città di Manfredonia

Al Procuratore Capo Procura della Repubblica di Foggia

A sua Eccellenza PREFETTO DI FOGGIA

Al Sindaco Città di Manfredonia dr. La Marca

Al Presidente del Consiglio Comunale ManfredoniaIl sottoscritto Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale del partito Fratelli d’Italia Manfredonia premesso: il decoro urbano, la manutenzione e la sicurezza stradale dovrebbero essere capisaldi di ogni amministrazione comunale.

Purtroppo da inizio consigliatura, nonostante i nostri solleciti, non se fatto quasi niente eccetto qualche rattoppo e sono pochi i denari spesi per la manutenzione delle strade.

Chiedo che nella variazione di bilancio con urgenza, venga aumentata la somma per la manutenzione, investendo denari e facendo interventi anno per anno. ( come mai le nostre auto devono effettuare la revisione ogni due anni? Perché almeno ogni due anni anche tutte le strade avvenga la suddetta revisione come al C.d.S.?)

Quotidianamente cittadini Sipontini e non segnalano all’amministrazione interventi che dovrebbero essere fatti sul territorio, ma la risposta di questa amministrazione non va oltre al “ grazie per la segnalazione”, vogliamo tutti migliorare la nostra Città.

Alle parole infatti difficilmente seguono interventi e opere ad eccezioni di alcune, fatte e Vi ringraziamo, ma non bastano.

Inutile che allego foto di voragini, buche ed altro sulle strade e sui marciapiedi nell’intera nostra Città di Manfredonia.

Adesso grazie al sollecito di questa amministrazione nei confronti delle ditte appaltatrici della fibra, enel, AQP, si è sollecitato il ripristino e la messa in opera di asfaltare dove hanno effettuai lavori, la mia domanda è e dove non sono stati eseguiti lavori di qualsiasi genere, chi deve asfaltare ? eventuali danni a persone o cose chi paga?

SI INTERROGA

Il Sindaco e/o l’Assessore competente per sapere:

1) Se sono a conoscenza dello stato di degrado in cui versano le strade della città di Manfredonia e strade comunali periferiche e quali azioni concrete intendono adottare per risolvere la situazione;

2) Quali sono le tempistiche previste per l’intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

3) Se l’amministrazione ha previsto un piano di monitoraggio e manutenzione regolare delle strade comunali

A norma di regolamento, si richiede risposta scritta nei termini previsti per legge o del regolamento comunale, distinti saluti. In fede. Manfredonia lì 13. Settembre, 2024

IL CONSIGLIERE COMUNALE FRATELLI D’ITALIA

( CAPOGRUPPO GIUSEPPE MARASCO )

Inviata tramite pec o protocollata alle loro sedi