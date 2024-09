Marasco: “Perchè a Manfredonia non c’è il medico igienista?”

AL PREFETTO DI FOGGIA AL SINDACO CITTA’ DI MANFREDONIA AL DIRIGENTE GENERALE A.S.L. FG

Oggetto: Cosa fa il medico specializzato in igiene perché alla Azienda ASL di Manfredonia non c’é?

Non è affatto facile dire cosa fa un medico igienista, poiché si tratta di una figura che può operare in molte realtà diverse.

Ad esempio, può lavorare in una direzione sanitaria, come direttore generale oppure come risk manager di un’azienda ospedaliera. In questi casi, il lavoro di questo professionista è più di tipo amministrativo e coinvolge quindi attività organizzative e manageriali.

Altro ambito è quelle delle vaccinazioni, in cui l’igienista di occupa di programmi di prevenzione delle malattie che colpiscono individui e, conseguentemente, comunità.

Ancora, il medico igienista può occuparsi di igiene ambientale, ossia il monitoraggio dell’inquinamento di suolo e acque, che come sappiamo influisce non solo sulla salute del pianeta ma anche direttamente sulla nostra, oppure di igiene alimentare, assicurando la sicurezza degli alimenti che consumiamo ogni giorno.

Inoltre, alcuni medici igienisti che si occupano di prevenzione effettuano screening (esami condotti su una porzione della popolazione per individuare una malattia prima che si manifesti attraverso sintomi o segnali), studiano dati epidemiologici, le malattie e come esse siano correlate anche a fattori esterni (ambientali, nutrizionali, ecc.)

L’igienista, infine, può anche collaborare con il nutrizionista in ambito di educazione nutrizionale e, sempre in ambito educativo, partecipare alla divulgazione scientifica della materia. Quali competenze professionali deve avere il medico igienista?

Il medico igienista deve avere molte competenze, che spaziano dall’ambito tecnico-scientifico a quello diagnostico e infine all’organizzazione di tipo amministrativo.

Ad esempio, per quanto riguarda l’ambito scientifico vero e proprio, il medico igienista deve possedere conoscenze di medicina preventiva, igiene alimentare e nutrizionale, igiene e sicurezza ambientale, igiene e sicurezza sul lavoro, statistica medica, epidemiologia, demografia, educazione sanitaria, e così via. Inoltre, l’igienista deve sapere effettuare diagnosi della salute e dei problemi sanitari di una comunità usando strumenti metodologici propri dell’epidemiologia, sapere quali interventi sono necessari per migliorare lo stato di salute ed essere in grado di creare protocolli efficaci da seguire. In ambito amministrativo, il medico igienista deve avere competenze in management sanitario, legislazione sanitaria, organizzazione ospedaliera e organizzazione della prevenzione primaria e secondaria.

Altre caratteristiche del medico igienista: – Inoltre, l’igienista si occupa di sorveglianza e controllo delle malattie, ricerca epidemiologica, eziologica e valutativa, analisi dei bisogni sociali e sanitari, della nutrizione, dei rischi ambientali e sui luoghi di lavoro (ma anche di vita, viaggio e immigrazione), di informazione e formazione sanitaria e, infine, degli interventi di prevenzione. In caso di incidenti, catastrofi e attacchi biologici, chimici e nucleari, l’igienista si occupa di progettare interventi di sanità pubblica e ambientale, per garantire la sicurezza della popolazione.

Nel proprio lavoro, l’igienista si confronta spesso con altri professionisti, per collaborare al fine di garantire la salute pubblica: dovrà, quindi, possedere buone doti relazionali e comunicative. Si chiede la risposta scritta, grazie. ( Inviato tramite pec o protocollato loro sedi)

Manfredonia lì 04 settembre 2024

Giuseppe MARASCO – Capogruppo Consigliere Comunale (F.d.I.)