Marasco passa alla Lega, Splendido: “Sempre più attrattivi”

JOSEPH SPLENDIDO (LEGA): “CON MARASCO LA LEGA CRESCE ANCORA. SEMPRE PIÙ ATTRATTIVI, SEMPRE PIÙ RADICATI NEI TERRITORI”



«Accolgo con grande soddisfazione l’ingresso del consigliere comunale di Manfredonia, Giuseppe Marasco, nella Lega – dichiara Joseph Splendido, consigliere regionale, vice commissario regionale e commissario provinciale della Lega –. La sua scelta conferma ancora una volta la capacità attrattiva del nostro partito: continuiamo a crescere grazie a persone che credono davvero nei nostri valori e nel progetto di sviluppo territoriale».

Negli ultimi mesi abbiamo registrato una serie di ingressi importanti: non solo Marasco, ma anche altre figure che vedono nella Lega una proposta concreta e di riferimento per le comunità. Grazie al nostro forte radicamento, la segreteria provinciale è passata da poche decine a oltre sessanta commissari e referenti, distribuito in tutta la Capitanata, che consente una presenza politica incisiva e continua.

«Marasco è un volto noto, attivo sul territorio e attento ai temi della sicurezza urbana, della legalità e dell’ambiente – prosegue Splendido –. Il suo ingresso rappresenta un valore aggiunto per la nostra squadra, arricchita da una figura che porta con sé visibilità, credibilità e capacità relazionale».

«Il rafforzamento della segreteria provinciale, con più di 60 membri attivi, testimonia l’impegno quotidiano della Lega a costruire una classe dirigente solida e competente, distribuita in ogni comune – continua il commissario provinciale –. Questa organizzazione strutturata e radicata è la base reale da cui ripartiremo per affrontare le sfide future».

In pochi mesi dalla nomina a commissario provinciale del consigliere regionale Joseph Splendido, la provincia di Foggia è cresciuta sensibilmente come numero di tesserati, qualificandosi al primo posto fra le province pugliesi e superando in pochi mesi il numero di tesserati degli anni precedenti. La Capitanata è sempre più protagonista della politica della Lega, che ha visto anche la recente presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Senatore Armando Siri e dell’Onorevole Europarlamentare Generale Roberto Vannacci