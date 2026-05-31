La Volta Buona, ospiti dall’1 al 5 giugno 2026 : ecco le anticipazioni del salotto di Caterina Balivo

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Con l’arrivo di giugno, La Volta Buona accompagna il pubblico verso l’estate con una nuova settimana di appuntamenti imperdibili. Il programma condotto da Caterina Balivo, in onda ogni pomeriggio alle 14.00 su Rai 1, continua a raccontare storie di vita, spettacolo e costume con il suo tono familiare e brillante. Dal 1 al 5 giugno 2026, il salotto televisivo più amato del daytime si prepara a regalare momenti di leggerezza e riflessione, tra interviste, ricordi e ospiti d’eccezione.

La settimana si aprirà con due puntate speciali dedicate ai momenti più emozionanti della stagione: un viaggio tra le interviste più intense e gli incontri che hanno fatto sorridere e commuovere il pubblico. Tra i protagonisti di questo racconto corale ci saranno Al Bano, Iva Zanicchi, Licia Colò, Loredana Lecciso, Francesca Manzini e Pupo, volti che hanno contribuito a rendere il programma un appuntamento quotidiano irrinunciabile.

Ma cosa riserveranno le nuove puntate? Quali storie entreranno nel cuore dei telespettatori? E quali ospiti porteranno nuove emozioni nel salotto di Caterina Balivo?

La Volta Buona: tra costume, società e racconti di vita

Dopo le puntate celebrative, La Volta Buona proseguirà con i talk dedicati ai temi di costume e società, sempre raccontati con il tono empatico e diretto che contraddistingue Caterina Balivo. Il programma continuerà a intrecciare storie personali e riflessioni collettive, offrendo uno sguardo autentico sulla quotidianità degli italiani.

Tra gli ospiti attesi ci sarà Valeria Marini, accompagnata dalla madre Gianna Orrù, per un dialogo che promette di unire glamour e sentimento. Le due racconteranno il loro legame familiare e i momenti più significativi della loro vita, in un confronto generazionale che si inserisce perfettamente nello spirito del programma.

Non mancheranno le rubriche dedicate al benessere e alla salute, con i consigli del professor Giorgio Calabrese, da sempre tra gli appuntamenti più seguiti dal pubblico. Si parlerà di alimentazione, longevità e stili di vita, temi che ogni settimana trovano spazio nel pomeriggio di Rai 1 grazie alla capacità del programma di alternare leggerezza e approfondimento.

La Volta Buona conferma così la sua formula vincente: un talk show che unisce informazione e intrattenimento, capace di far convivere sorrisi, emozioni e riflessioni in un unico racconto televisivo.

La Volta Buona: omaggio a Pippo Baudo e ricordi di una carriera leggendaria

Tra i momenti più attesi della settimana ci sarà anche un omaggio a Pippo Baudo, che il 7 giugno avrebbe compiuto 90 anni. Il programma dedicherà uno spazio speciale al grande maestro della televisione italiana, con testimonianze, immagini d’archivio e ricordi di amici e colleghi che hanno condiviso con lui decenni di successi.

Caterina Balivo guiderà il pubblico in un viaggio nella memoria, ripercorrendo le tappe di una carriera che ha segnato la storia del piccolo schermo. Un tributo sentito, che si inserisce perfettamente nel tono affettuoso e celebrativo del programma, capace di rendere omaggio ai protagonisti della TV con eleganza e partecipazione.

L’omaggio a Baudo sarà anche l’occasione per riflettere sul valore della televisione di ieri e di oggi, sul suo linguaggio e sulla sua capacità di raccontare il Paese attraverso volti e storie. Un momento che promette di emozionare il pubblico e di confermare ancora una volta la sensibilità di La Volta Buona nel coniugare spettacolo e memoria.

La Volta Buona: il pomeriggio di Rai 1 tra leggerezza e riflessione

La settimana dall’1 al 5 giugno 2026 si preannuncia ricca di emozioni e ospiti di grande spessore. Il programma di Caterina Balivo continua a essere un punto di riferimento del daytime di Rai 1, capace di raccontare l’Italia con spontaneità e calore. Ogni puntata è un piccolo viaggio tra storie di vita, personaggi amati e momenti di televisione che sanno unire generazioni diverse.

Con la sua formula ormai consolidata, La Volta Buona si conferma come uno dei programmi più seguiti e commentati del pomeriggio, pronto a regalare al pubblico una nuova settimana di sorrisi, emozioni e riflessioni.