Manfredonia
Manfredonia, gattino intrappolato sotto un pontile del Porto Turistico. Intervento Vigili del Fuoco
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Manfredonia, gattino intrappolato sotto un pontile del Porto Turistico. Intervento Vigili del Fuoco
Un ringraziamento ai #vigilidelfuoco di Manfredonia per il prezioso e tempestivo intervento per il salvataggio di un gattino intrappolato sotto il pontile galleggiante presso il Marina del Gargano Porto Turistico di Manfredonia
Grazie 💪🏻❤️
Liliana Rinaldi