[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Marasco: “Non sarò candidato alla prossime elezioni regionali”

MANFREDONIA – Con grande rammarico, annuncio che non sarò candidato alle prossime elezioni regionali 2025 come Consigliere Regionale. Nonostante le numerose attestazioni di stima, affetto e il seguito di oltre centomila follower sui social, ho deciso di continuare a dedicarmi al mio ruolo di Consigliere Comunale Capogruppo della città di Manfredonia.

Anche se la busta paga non è adeguata al ruolo ricoperto, continuerò a svolgere il mio servizio con passione e dedizione, come ho fatto per oltre 50 anni, lavorando gratuitamente e volontariamente per la difesa dell’ambiente e la tutela del territorio di Capitanata e del nostro mare.

Nei prossimi giorni, annuncerò il candidato che ritengo più degno di ricevere il mio sostegno e il mio voto, e che condividerà i valori e gli obiettivi che ho sempre sostenuto. Continuerò a lavorare per il bene della nostra comunità, anche se non sarò più candidato personalmente.

Grazie a tutti per il sostegno e la fiducia che avete sempre dimostrato nei miei confronti.

Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale Lega Salvini Premier Puglia Manfredonia