Marasco: “Lo Stato deve garantire più sicurezza ai propri cittadini”

Il Comandante Marasco afferma: “Subire un furto non è mai piacevole. Ma, brutta notizia nella brutta notizia, se a sparire sono auto o moto le probabilità di ritrovarle sono molto basse.

Secondo i dati raccolti dal Ministero dell’Interno, le denunce sono tante ma individuare anche solo un sospetto è davvero complicato”. In altre parole: il furto dei veicoli è tra i reti più impuniti.

Le denunce Nel 2023 sono state denunciate oltre un milione di persone. Secondo i dati provvisori, nel 2024 le denunce sono tornate a crescere, proiettando verso numeri che dovrebbero far segnare un aumento rispetto allo scorso anno.

L’azione delle forze dell’ordine si fa sentire: ogni cento denunce, vengono individuate circa 40 persone quali presunte autrici dei reati. Molto meglio rispetto al 2023.

Auto e moto: i colpevoli impuniti Questi però è il conteggio del complesso delle denunce. Per i furti di auto e moto i dati sono molto peggiori: in caso di denunce, le forze dell’ordine segnalano come sospettata appena una persona ogni trenta denunce. Va poco meglio per i furti con destrezza o auto in sosta (una segnalazione ogni venti denunce).

Se trovare il colpevole è quantomeno improbabile, ritrovare l’oggetto del furto è complicato: le autovetture rintracciate e riconsegnate ai proprietari sono il 37% del totale. Poco più di una su tre. Auto “in pezzi” Nonostante i controlli, quindi, auto e moto restano nel mirino e – spesso – scompaiono nel nulla. La spiegazione sta in parte nella loro destinazione: in molti casi i veicoli vengono sottratti ai proprietari per essere smontati, ottenere pezzi di ricambio e rivenderli.

La singola componente, oltre che essere più remunerativa, è anche meno tracciabile. Ecco perché le auto più rubate non sono quelle più preziose ma quelle più diffuse, quindi con un mercato dei ricambi più ampio. LO STATO DEVE GARANTIRE PIU’ SICUREZZA AI PROPRI CITTADINI.