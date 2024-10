Marasco: “Interrogazione Ase urgente, non fare i pinocchi di turno”

Al Sig. Procuratore della Repubblica di Foggia

Al Sig. Prefetto di Foggia

Al Sindaco Città di Manfredonia

Al Presidente del Consiglio Comunale Manfredonia

Al Segretario Comunale Manfredonia

Oggetto: INTERROGAZIONE URGENTE A.S.E. con risposta scritta ed orale in Consiglio Comunale.

Il sottoscritto Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale del partito Fratelli d’Italia Manfredonia premesso che A.S.E. Azienda Speciale Ecologica ha come obiettivo principale quello di tutelare l’ambiente, rispettando e valorizzando le risorse naturali al fine di rendere la Città un’ “oasi protetta” inserita in programmi di recupero e di manutenzione di tutte le aree in abbandono.

La Regione Puglia si è data l’obiettivo di raggiungere il 65% di differenziata entro il 2025 e quindi nei prossimi anni sono previsti investimenti e incentivi per migliorare la gestione dei rifiuti. La legge regionale n. 14 del 2018 prevede modalità e criteri per l’attuazione della raccolta differenziata, l’istituzione di un sistema premiante e il divieto di conferire alcune tipologie di rifiuti indifferenziati.

Attualmente l’A.S.E. è un Azienda con un capitale in attivo oltre un milione di euro, ma necessita di una ristrutturazione con mezzi nuovi e attrezzature inoltre per avere un piano industriale qualificato occorre un contratto a lungo termine. Attualmente l’ASE ha chiesto al Comune di Manfredonia che non ha ancora risposto per l’assunzione di 18 unità operative di cui due unità uffici e tecnico amministrativo e altre 16 unità presi delle graduatorie esistenti al 50% otto autisti e otto operatori ecologici. Con la presente Interrogazione a norma di leggi e regolamenti

C H I E D E

Alla Amministrazione Comunale di rispondere con urgenza alla richiesta ASE e non fare i pinocchi di turno, inoltre visto che il Comune di Vieste esce dalla partecipata e le quote Ase sono al 100% del Comune di uscire immediatamente dall’A.R.O. conseguentemente prendere in carico il Depuratore dell’ A.S.E. a carico del Comune in modo tale che tutta la zona D46 potrà avere l’accesso all’Acquedotto tanto promesso e mai mantenuto a distanza di circa 30 anni. Chiedo inoltre di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti e delle rappresentanze sindacali garantendo un corretto rapporto tra questi e la direzione aziendale ASE, oltre a sancire la libertà di opinione del lavoratore.

Con le più ampie riserve, in attesa di avere una risposta urgente scritta ed orale, distinti saluti

Manfredonia lì 30 ottobre 2024 in fede firma: GIUSEPPE MARASCO