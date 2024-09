Marasco: “In che situazione si trova il nuovo mercato ittico?”

NUOVO MERCATO ITTICO COMUNALE DI MANFREDONIA, ATTUALMENTE IN CHE SITUAZIONE SI TROVA?

Questa mattina al protocollo 43717 del Comune di Manfredonia indirizzata a S.E. IL PREFETTO DI FOGGIA, al SINDACO DELLA CITTA’ DI MANFREDONIA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE, il Consigliere Comunale Capogruppo nonché Vice Presidente Commissione Consiliare Urbanistica e Ambiente Giuseppe Marasco del partito Fratelli d’Italia Manfredonia ha presentato una interrogazione come all’oggetto MERCATO ITTICO COMUNALE , chiedendo all’amministrazione Comunale di Manfredonia di tutto e di più sulle condizioni di utilizzo dello stesso marcato ittico, se esiste un un regolamento comunale per la vendita all’ingrosso e al dettaglio del pesce, durante lo svolgimento delle attività di pesca durante l’anno le entrate e le uscite del pescato, e quali benefici ha l’ente Comune da esso? Chi lo gestisce, chi controlla la gestione? E altro ancora.

Il Mercato Ittico all’ingrosso dovrebbe assumere, nel percorso di crescita della capacità di generare valore , uno degli asset strategici. Il nuovo Mercato Ittico di Manfredonia e gli altri impianti e servizi, sito al Lungomare Nazario Sauro, deve rappresentano una struttura fondamentale per l’economia della cittadina sipontina e per la sua marineria; devono confluire infatti sia i prodotti ittici dell’area Adriatico, che una certa quota del pescato vada nelle casse Comunale, cosa che attualmente non avviene perché ?.

La funzione principale è quella di mettere in contatto venditori e compratori, rendendo possibile lo scambio, è dunque il luogo dove si forma il prezzo del bene. Come funziona il mercato del pesce? In un mercato ittico il pesce viene classificato, ordinato, etichettato e venduto (generalmente all’ingrosso). Mentre le navi scaricano la merce in porto, il pescato del giorno viene smistato in scatole per spezie e dimensioni per prepararlo al trasporto al mercato del pesce.

Cosa serve per fare il mercato? Per poter svolgere l’attività commerciale di venditore ambulante sono previsti due tipi di licenze: la licenza A e la licenza B. La licenza A è necessaria per svolgere l’attività di venditore ambulante su aree pubbliche con un posteggio fisso nei mercati e nelle fiere.

Il Consigliere MARASCO si riserva di accertare ulteriori adempimenti e responsabilità sulla conduzione e sul mancato incasso nelle casse comunali, in attesa di risposta augura alla nuova Amministrazione Comunale una fattiva e proficua attività amministrativa nella legalità e trasparenza, richiedendo la rotazione dei Dirigenti Comunali essenziali per la vita dell’azienda Comune.