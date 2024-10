Marasco (Fratelli d’Italia Manfredonia): “Per un città pulita e meno rifiuti”

I rifiuti abbandonati sono un grosso problema che attanaglia tanti comuni, anche Manfredonia non ne è indenne – dichiara Giuseppe Marasco Capogruppo Consigliere Comunale Fratelli d’Italia Manfredonia, dichiara – Anche se la differenziata funziona ma deve migliorare, ancora pochi soggetti che per pura volontà e non pigrizia abbandonano rifiuti per strada sia piccoli che grandi. È giusto sanzionare gli illeciti ma il risultato può essere solo di breve durata, mentre l’idea della sensibilizzazione si ritiene possa dare risultati maggiori e duraturi, con aumento del personale A.S.E.

Da queste premesse l’adesione all’iniziativa.

«Da un po’ di tempo – spiega – si era alla ricerca di una campagna di sensibilizzazione che non risultasse come al solito monotona e con messaggi ormai assimilati e senza efficacia. “mettilo in tasca!” “Cambia l’ambiente e il futuro di tuo figlio, Impara a differenziare, segui il mio consiglio” “Non fare il pigrone usa il giusto bidone! Ricorda sei tu a fare la differenza ,sempre!” colpisce nel segno e difficilmente si dimentica. Le tematiche trattate riguardano i rifiuti abbandonati, le deiezioni canine, i mozziconi di sigarette, l’inquinamento dei corsi d’acqua e il lancio dei rifiuti dalle auto in corsa e, in generale, il rispetto dell’ambiente».

Gli Ispettori Ambientali Territoriali volontari #CIVILIS distribuiranno il materiale informativo. «Le prime fasi comporteranno l’affissione di cartelli nei punti a maggior frequentazione e nelle zone critiche. Si intende coinvolgere la cittadinanza alla partecipazione sfruttando le capacità comunicative iconografiche dei social network con #mettilo in tasca, si auspica la viva partecipazione anche degli esercizi commerciali locali sipontini