Mara Venier saluta Domenica In: “Ho sofferto moltissimo”

Sta andando in onda l’ultima puntata di questa stagione di Domenica In. Per l’occasione, Mara Venier ha rilasciato alcune dichiarazioni dove ha fatto un bilancio di questa stagione. La conduttrice si appresta a chiudere la 48esima edizione del programma domenicale dove ormai è la regina indiscussa. Ad Il Messaggero, Mara Venier ha affermato che si sta per concludere la sua peggior stagione di Domenica In a causa di quello che è successo nella puntata speciale di Sanremo 2024. La conduttrice ha confessato di non aver vissuto bene la polemica che l’ha colpita dopo. La donna infatti ha dichiarato: “Ci sono rimasta molto male, ho sofferto moltissimo. Se tornassi indietro non leggerei il contenuto del testo”.

Mara Venier molto dispiaciuta dopo i fatti successi nello speciale di Sanremo a Domenica In

Mara Venier ha raccontato di essere rimasta molto dispiaciuta dopo i fatti successi nello speciale di Sanremo a Domenica In. La conduttrice ha ricordato che quando lesse il comunicato in diretta non era a conoscenza del contenuto. La donna inoltre ha parlato del comportamento dei suoi colleghi quando è stata colpita da questo fatto. Se alcuni le sono stati vicini come Alberto Matano e Fiorello, altri sono spariti. In ogni caso dopo il difficile periodo, la conduttrice ha scelto di tornare a settembre con la nuova edizione del contenitore domenicale rivelando di non voler essere sola al timone della trasmissione ma di voler dare spazio ad altra gente. La donna ha ammesso che le piacerebbe avere accanto Barbara Foria.