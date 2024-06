Mara Venier saluta Domenica In e poi svela la decisione sul suo futuro

Mara Venier si è congedata dal suo pubblico di Rai in occasione dell’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice ha definito questa edizione la peggiore di tutte quelle fatte fino a qui. La donna infatti non ha nascosto la delusione per quanto accaduto e dispiacere per le critiche dopo il comunicato letto in diretta di Roberto Sergio. A tal proposito, ha dichiarato: “Io lo lessi praticamente in diretta, ignoravo il contenuto”. Inoltre, ha dichiarato di aver rinunciato ad un viaggio a Parigi con la sua famiglia visto che c’era rimasta così male per la vicenda. Alla fine, Mara Venier si è recata all’acquario di Genova con figlia e nipote. Nonostante questo, la donna ha ammesso che da settembre tornerà alla guida di Domenica In nonostante dica sempre che è l’ultima volta. La conduttrice considera la trasmissione il suo tallone d’Achille.

Mara Venier torna a settembre con Domenica In

Mara Venier ha salutato il pubblico di Domenica In. Al termine della diretta di oggi, gli autori hanno portato al centro dello studio una torta perché è andata in onda la 500esima puntata. In questa circostanza, la conduttrice ha letto i nomi degli autori, costumisti e truccatori che l’hanno affiancata in tutti questi mesi. La donna infatti ha detto: “Devo ringraziarmi perché senza di voi tutto questo non è possibile”. La conduttrice ha poi mandato un bacio a Nicola Carraro con un semplice: “Grazie”. La donna ha concluso dando appuntamento ai telespettatori a settembre visto che tornerà alla guida del suo programma come ormai fa da oltre dieci anni.