Mara Venier lascia Domenica In? L’addio nel 2026 è sempre più concreto: chi può sostituirla

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L’ipotesi che Mara Venier lasci la conduzione di Domenica In diventa sempre più concreta. Dopo anni alla guida del contenitore domenicale di Rai1, la conduttrice ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata a Fanpage, lasciando intendere che il 2026 potrebbe davvero essere l’ultima stagione.

La notizia ha immediatamente acceso il dibattito su chi potrebbe prendere il suo posto in uno dei programmi più storici della televisione italiana.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In: cosa ha detto

Durante l’intervista, Mara Venier ha dichiarato:

“Ho sempre detto che era l’ultima puntata e poi non è stato così. Quest’anno non lo dico neanche”.

Parole che hanno fatto pensare a una decisione ormai molto vicina. Negli ultimi anni la conduttrice è riuscita a riportare Domenica In ai livelli di ascolto più alti, trasformandolo nuovamente in un appuntamento centrale della domenica pomeriggio.

Dopo tante stagioni consecutive, però, la possibilità di un addio non appare più solo un’ipotesi.

Chi potrebbe sostituire Mara Venier a Domenica In

Se davvero la conduttrice dovesse lasciare, la Rai dovrà trovare un volto forte capace di raccogliere un’eredità molto importante. Tra i nomi più citati nelle ultime ore ci sono:

• Alberto Matano, attualmente alla guida de La Vita in Diretta

• Stefano De Martino, considerato uno dei volti più forti della nuova generazione Rai

• Francesca Fialdini, già protagonista del pomeriggio domenicale

Tra le ipotesi più suggestive c’è proprio Alberto Matano, che negli ultimi anni ha dimostrato di sapersi muovere bene tra informazione e intrattenimento.

L’eredità di Domenica In dopo Mara Venier

Il punto centrale non è solo trovare un sostituto, ma capire come cambierà il programma. Domenica In è ormai identificato con Mara Venier, al punto che molti spettatori la considerano parte integrante del format.

Un eventuale nuovo conduttore potrebbe quindi scegliere due strade:

• mantenere lo stile storico del programma

• oppure trasformarlo completamente con una nuova formula

Quando potrebbe arrivare la conferma ufficiale

Al momento non c’è ancora una comunicazione ufficiale da parte della Rai, ma le parole della conduttrice fanno pensare che la decisione verrà chiarita nei prossimi mesi, probabilmente prima della presentazione dei palinsesti 2026.

Se davvero sarà addio, si chiuderà uno dei capitoli più importanti della televisione italiana recente.