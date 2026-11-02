Manfredonia, la Vitulano Drugstore Basket Manfredonua U19 attesa da Lions Academy
U19 GOLD, LA VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA ATTESA DA LIONS ACADEMY FOGGIAQuarta giornata di campionato: oggi pomeriggio alle ore 18.00, palla a due al PalaRusso di Foggia
Dopo la buona affermazione casalinga contro la Fortitudo Trani (75-62), la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia torna in campo per la quarta giornata di andata del campionato Under 19 Gold maschile.
Oggi, lunedì 2 novembre, alle ore 18.00, i biancoazzurri affronteranno i Lions Foggia sul parquet del PalaRusso.
Gli juniores sipontini arrivano all’appuntamento con due vittorie nelle prime due gare disputate e quattro punti in classifica. Un avvio positivo che rappresenta un buon punto di partenza, ma che richiede conferme sul piano del gioco, della concentrazione e della continuità di rendimento.
Contro i Lions serviranno attenzione, disciplina tattica e intensità per tutti i quaranta minuti, evitando quei cali di concentrazione emersi anche nella precedente gara contro Trani.
L’obiettivo è proseguire nel percorso di crescita del gruppo, consapevoli che i risultati si costruiscono attraverso il lavoro quotidiano senza dare nulla per scontato.
Lions Academy Foggia – Vitulano Drugstore Basket Manfredonia
📍 PalaRusso, Foggia
📅 Lunedì 2 novembre | Ore 18.00
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