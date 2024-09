Manfredonia, Via Elvio Giustino di nuovo ‘sventrata’. La Forgia: “Stanchi di assistere a questi scempi”

Ormai siamo stanchi di assistere a questi scempi: via Elvio Giustino appena tutta riasfaltata è stara sventrata di nuovo. Ma chi sono i Dirigenti che non sono capaci di di stilare una programmazione seria per questi lavori? Ma costoro veramente meritano i premi di produttività ammontanti a diverse decine di migliaia di euro?

Lo ha scritto su Facebook Gaetano La Forgia.