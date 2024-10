Manfredonia, venerdì la presentazione degli autobus della Regione Puglia

Venerdì 25 ottobre alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Manfredonia, in piazza del Popolo n. 8, l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, insieme al sindaco Domenico la Marca, all’assessore comunale ai Trasporti, Francesco Schiavone, e a Paolo Campo, presidente del gruppo del PD in Consiglio regionale, presenteranno alla stampa i 5 nuovi autobus a metano acquistati dalla Regione e assegnati alla città di Manfredonia per il trasporto pubblico locale.

A fine presentazione si raggiungerà piazza Diomede dove saranno parcheggiati gli autobus e le Autorità potranno fare un giro dimostrativo su uno dei mezzi.