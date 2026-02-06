[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Valentino: “Sulle isole ecologiche non serve allarmismo”

*Innovare per migliorare: sulle isole ecologiche informatizzate serve responsabilità, non allarmismo.*

In merito alle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore sul funzionamento delle nuove isole ecologiche informatizzate nei comparti CA, l’Assessora alla Sostenibilità Mariarita Valentino e ASE S.p.A. ritengono necessario riportare il dibattito entro un perimetro di oggettività e responsabilità, nell’interesse esclusivo della città.

Le isole sono state attivate da poche settimane e, come avviene per ogni innovazione nei servizi pubblici locali, si trovano in una fase di sperimentazione e monitoraggio. Una scelta precisa che questa Amministrazione rivendica con convinzione: migliorare la qualità dei servizi significa avere il coraggio di innovare, assumendosi la responsabilità di accompagnare la comunità durante il cambiamento.

In queste settimane, Comune e azienda hanno mantenuto un contatto quotidiano con i residenti dei comparti interessati, offrendo assistenza costante e raccogliendo osservazioni utili ad affinare il sistema. Un lavoro concreto e continuo, lontano dalle semplificazioni, che dimostra la volontà di costruire soluzioni efficaci e durature.

Proprio per rispondere alle esigenze emerse in questa fase iniziale, ASE sta effettuando lo svuotamento delle isole con frequenza giornaliera: una misura straordinaria, adottata per analizzare con precisione i flussi di conferimento e calibrare il servizio sui bisogni reali dell’utenza. Difatti, come già affrontato e concordato con i rappresentanti dei cittadini residenti nella zona interessata, già dal prossimo 9 febbraio si è opportunamente deciso di estendere l’orario di conferimento dalle ore 12:00 alle ore 17:00. Parlare oggi di paralisi del sistema non restituisce la realtà dei fatti e rischia soltanto di generare una percezione distorta tra i cittadini.

Anche le osservazioni relative ai portelli meritano un chiarimento. I dispositivi rispettano standard europei progettati per favorire un utilizzo corretto delle strutture e contenere conferimenti impropri. Non risultano condizioni di pericolo per gli utenti: i meccanismi sono dotati di sistemi di sicurezza che tutelano chi li utilizza.

Quanto al posizionamento delle isole, esso segue le aree già individuate in sede di pianificazione urbanistica al momento della realizzazione dei comparti, secondo criteri tecnici e non discrezionali.

Ogni segnalazione rappresenta un contributo utile quando nasce da un confronto leale e orientato alla soluzione dei problemi. Diversamente, trasformare una fase fisiologica di avvio in un racconto emergenziale non aiuta i cittadini e non migliora il servizio.

La sostenibilità ambientale non si costruisce con slogan, ma attraverso scelte strutturali, investimenti e una gestione attenta. È esattamente la direzione intrapresa dall’Amministrazione comunale e da ASE, con l’obiettivo di consegnare a Manfredonia un sistema di raccolta sempre più moderno, efficiente e all’altezza delle sfide ambientali contemporanee.

Il monitoraggio proseguirà nelle prossime settimane e, laddove necessario, saranno introdotti ulteriori correttivi. Governare un cambiamento significa anche questo: ascoltare, verificare, migliorare.

Descrivere l’innovazione come un problema significa, di fatto, rallentare quel percorso di modernizzazione che la città attende da anni. L’impegno dell’Amministrazione e di ASE è invece quello di affrontare le criticità con serietà, senza arretrare di fronte alle sfide e senza cedere alla tentazione di facili narrazioni. Perché Manfredonia merita servizi più efficienti, una visione ambientale solida e un dibattito pubblico fondato sui fatti, non sugli allarmismi.

Rita Valentino – Assessora Comune di Manfredonia