Manfredonia, Valentino: “Rifiuti, individuati diversi trasgressori”

Proseguono con determinazione i controlli congiunti tra Comune di Manfredonia, ASE e Polizia Locale per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. Anche in questi giorni sono stati individuati diversi trasgressori. A loro carico sono state avviate le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’ambiente è un bene comune: nessuna tolleranza per chi lo danneggia.

Lo scrive su Facebook l’Assessore Rita Valentino.