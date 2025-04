[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Valentino: “Chiarimenti sui nuovi mastelli dei rifiuti”

In seguito alla diffusione di informazioni fuorvianti e inesatte, ritengo doveroso chiarire direttamente alla cittadinanza alcuni aspetti importanti relativi alla nuova fornitura di mastelli/carrellati per la raccolta differenziata.

Il Comune di Manfredonia, grazie a fondi PNRR destinati esclusivamente al miglioramento della raccolta differenziata, ha acquistato una fornitura completa di nuovi mastelli/carrellati e accessori tecnologici. Questa fornitura è necessaria perché quelli attualmente in uso non rispettano più i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) e devono quindi essere sostituiti.

I nuovi mastelli/carrellati sono dotati di un codice serigrafico che consente di attribuire ogni kit al singolo utente. Solo il mastello destinato all’indifferenziato è dotato anche di un microchip, che servirà – attraverso l’uso di un braccialetto elettronico in dotazione agli operatori – a conteggiare il numero annuale dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza. È fondamentale precisare che il conteggio riguarderà il numero delle esposizioni del mastello grigio, non il peso del rifiuto.

Questa tecnologia permetterà, in futuro, l’introduzione della tariffa puntuale, un sistema più equo in cui la tassa rifiuti (TARI) sarà calcolata in parte in base ai metri quadri e agli occupanti dell’abitazione, e in parte in funzione della quantità di indifferenziato prodotto, misurata appunto attraverso il numero di conferimenti.

Chi differenzia correttamente e produce meno indifferenziato potrà così beneficiare di sconti sulla TARI. Tengo però a precisare che la consegna dei nuovi mastelli non comporta l’immediato avvio della tariffa puntuale. Saranno necessarie ulteriori fasi di confronto politico e tecnico-amministrativo prima dell’attuazione del nuovo sistema.

Invito quindi tutte e tutti a continuare con lo spirito collaborativo e responsabile che ha già portato la nostra città a raggiungere il 61,45% di raccolta differenziata. Un risultato importante, frutto del lavoro di tutta la comunità, ma che possiamo ancora migliorare, per il bene dell’ambiente e di ciascuno di noi.

Vi invito pertanto a recarvi presso l’ex CCR (a partire dal 5 maggio) in via Tratturo del Carmine per ritirare i nuovi mastelli e restituire quelli vecchi, che saranno correttamente smaltiti senza costi aggiuntivi per il Comune.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Lo ha scritto su Facebook l’assessore Valentino