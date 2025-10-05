[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Valentino: “Basta inciviltà”

🚨 BASTA INCIVILTÀ! 🚨

Anche questa domenica mattina, Comune di Manfredonia, Polizia Locale e ASE hanno effettuato un controllo in via Gargano ( capolinea autobus ).

👉 Risultato? Cestini gettacarte trasformati in vere e proprie mini discariche da chi abbandona rifiuti domestici.

Non se ne può più. Non se ne può più. Non se ne può più.

Chi si comporta così manca di rispetto non solo alle regole, ma a tutta la comunità.

I cestini servono per piccoli rifiuti o deiezioni canine, non per svuotare i sacchetti di casa.

📸 Le immagini parlano da sole: un gesto incivile vanifica gli sforzi di chi lavora ogni giorno per rendere la città più pulita.

👉 I controlli continueranno e chi sarà sorpreso sarà sanzionato.

Manfredonia merita rispetto — e lo pretendiamo.

Rita Valentino