[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia: durante la scorsa auto un Incendio ha interessato un’auto alle ore 2:10 circa in via della croce all’incrocio con via taverna. È l’ultima di una lunga serie di auto incendiate nelle scorse settimane a Manfredonia. Ma cosa sta succedendo? La Notte Manfredonia diventa terra di nessuno.