Manfredonia, una discarica a cielo aperto in Via delle Benedettine

Via delle Benedettine…una discarica a cielo aperto

Buongiorno alla redazione, vorrei segnalare un contesto ormai fuori controllo.



Questa è la situazione che si presenta passeggiando tra le vie del centro.

Siamo in via delle Benedettine, in pieno centro storico, e la situazione è a dir poco imbarazzante!

Quest’angolo della città è diventata da tempo una vera e propria discarica a cielo aperto dove chiunque si sente legittimato ad abbandonare i propri rifiuti rendendo il quartiere indecoroso e maleodorante, attirando nelle ore notturne animali randagi e roditori. Tale situazione sta alterando le condizioni igieniche e sanitarie del quartiere e può rappresentare un vero e proprio rischio per la salute pubblica.



Questa segnalazione ha lo scopo di allertare le Autorità locali al fine di intervenire e prendere provvedimenti in merito, nonché sensibilizzare la gente ad avere più senso civico e rispetto per l’ambiente!



Ringrazio anticipatamente la redazione!