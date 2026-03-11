[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Ugo Galli: “Lo stesso operatore economico risulta sempre affidatario o subappaltatore di lavori pubblici”

SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO: A PROPOSITO DI LAVORI PUBBLICI, PERSONE CON DISABILITÀ, COMPARTI ED ACQUA

Siamo completamente favorevoli alla piena espansione della libera iniziativa privata e, quindi, pronti a perorare la causa di TUTTE le imprese in un contesto efficacemente aperto e concorrenziale.

Ora, accade, invece, che lo stesso operatore economico risulti, per una serie di lavori pubblici comunali, peraltro di rilevante importo, sempre e comunque, affidatario o subappaltatore. Noi immaginiamo, al contrario, un’azione municipale che consenta davvero, secondo la normativa vigente, al più elevato numero di ditte di partecipare all’esecuzione delle commesse, indette nell’interesse generale, ossia della Città.

Intanto, dopo la nostra, recente, interrogazione in consiglio, circa i progetti individuali per persone con disabilità, siamo ancora in attesa di ricevere la documentazione che ci era stata garantita dal componente la giunta. All’assessora, che, addirittura, ritiene, a parole o attraverso post, di essere un esempio virtuoso, in questo ambito specifico, abbiamo replicato con i fatti: evidenziando, in particolare, che, sulla base degli atti in nostro possesso, il Comune non garantisce in alcuna misura diritti essenziali ai soggetti fragili, come testimoniato dall’inesistenza di risposte a richieste degli interessati di anni fa.

Mentre i comparti — l’immagine è molto significativa — sprofondano nel degrado totale, tra innumerevoli promesse non mantenute, con un verde pubblico abbandonato a se stesso, che presto potrebbe diventare habitat ideale per topi o serpi.

Infine, nel 2026, ampie zone periferiche, ossia tanti concittadini ed attività produttive, vivono e si dimenano, senza acqua, non serviti dalla rete idrica.

Non abbiamo più PAROLE per questa amministrazione.

Ugo Galli – Consigliere Comunale Manfredonia