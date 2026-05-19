Manfredonia, ufficiale l’addio con Gigi Pezzella
Manfredonia, ufficiale l’addio con Gigi Pezzella
Il Manfredonia Calcio comunica che il rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra Luigi Pezzella non proseguirà nella prossima stagione sportiva.
A Mister Pezzella vanno i ringraziamenti per la passione e il lavoro svolto, culminato con il raggiungimento dell’obiettivo stagionale della salvezza, e per il contributo umano e tecnico dato al club, utile al rilancio del nuovo progetto calcistico del Manfredonia Calcio come modello societario e sportivo.
Con la sua guida, la squadra ha saputo affrontare le sfide del campionato con coraggio e spirito di sacrificio, valori che rispecchiano da sempre la storia e la tradizione del calcio sipontino, riaccendendo l’entusiasmo e l’attaccamento di una piazza blasonata.
Le strade si dividono, ma il legame di stima reciproca calcistica e umana resteranno immutati.
La società augura a Mister Pezzella le migliori fortune e i più grandi successi per il prosieguo della sua carriera.