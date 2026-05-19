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Manfredonia, ufficiale l’addio con Gigi Pezzella

Il Manfredonia Calcio comunica che il rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra Luigi Pezzella non proseguirà nella prossima stagione sportiva.

A Mister Pezzella vanno i ringraziamenti per la passione e il lavoro svolto, culminato con il raggiungimento dell’obiettivo stagionale della salvezza, e per il contributo umano e tecnico dato al club, utile al rilancio del nuovo progetto calcistico del Manfredonia Calcio come modello societario e sportivo.

Con la sua guida, la squadra ha saputo affrontare le sfide del campionato con coraggio e spirito di sacrificio, valori che rispecchiano da sempre la storia e la tradizione del calcio sipontino, riaccendendo l’entusiasmo e l’attaccamento di una piazza blasonata.

Le strade si dividono, ma il legame di stima reciproca calcistica e umana resteranno immutati.

La società augura a Mister Pezzella le migliori fortune e i più grandi successi per il prosieguo della sua carriera.