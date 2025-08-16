Sport Manfredonia
Manfredonia, ufficiale Jerry Okoh
Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Jerry Okoh, attaccante nigeriano classe 2006.
Dopo le prime esperienze giovanili, viene notato dall’Audace Cerignola che lo inserisce nel proprio settore giovanile, dove disputa il campionato Under 17 e successivamente due stagioni in Primavera 3.
Nell’ultima annata ha vissuto la sua stagione più prolifica, mettendo a segno 11 reti in 16 partite, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama.
Attaccante rapido e tecnico, Okoh approda a Manfredonia per arricchire il reparto offensivo biancoceleste con freschezza e qualità.