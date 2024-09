Manfredonia, ufficiale: Bayo Sarr ceduto al Barletta

Ibrahima Bayo Sarr è un nuovo giocatore della S.S.D. Barletta 1922

La società potenzia ulteriormente il reparto di centrocampo con l’ingaggio di Ibrahima Bayo Sarr dal Manfredonia.

Il giocatore, classe ’01, ha disputato la prima parte di stagione in D con i sipontini mentre nella scorsa stagione si è reso protagonista nel campionato di Eccellenza con la maglia del Canosa siglando ben 12 reti.

Guineano, di passaporto spagnolo, Ibra è cresciuto calcisticamente in Spagna indossando le maglie del Las Palmas e del Cadice, prima dell’approdo in Italia nel 2022 alla corte del Real Siti.