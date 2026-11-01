Manfredonia U19: sconfitta con rammarico a Francavilla
🐬📋 UNDER 19 | SCONFITTA CON IL RAMMARICO A FRANCAVILLA: NON BASTA L’ASSEDIO FINALE ⚪️🔵
Sconfitta amara e colma di recriminazioni per l’Under 19 Nazionale guidata da mister Pollino, che esce battuta per 3-2 dal terreno dello Stadio Comunale “Giovanni Paolo II” contro la Virtus Francavilla al termine di una 7ª giornata vibrante e densa di episodi controversi.
L’avvio dei giovani delfini è perfetto: approccio aggressivo e meritato vantaggio siglato da La Torre. La reazione dei padroni di casa si concretizza con due reti che ribaltano il parziale sul 2-1, ma il Manfredonia risponde da grande squadra trovando il goal del 2-2 con La Contana.
Prima dell’intervallo la sfida si accende ulteriormente: un calcio di rigore apparso generoso permette alla Virtus Francavilla di portarsi sul 3-2; poco più tardi, i locali restano in dieci uomini per un cartellino rosso diretto.
Nella ripresa, forte dell’uomo in più, la compagine biancoceleste prende d’assalto la metà campo avversaria alla caccia del pari. I ragazzi danno fondo a tutte le energie, spingendosi in avanti con un autentico assedio finale culminato anche con l’ingresso sul terreno di gioco del giovanissimo Davide La Torre (classe 2010), che testimonia ancora una volta la cura e il coraggio nel valorizzare i talenti del nostro vivaio.
Nonostante la pressione costante, il bunker francavillese regge fino al triplice fischio.
Resta il grande rammarico per gli episodi arbitrali, ma la prestazione e il cuore messi sul campo contro la capolista confermano il valore e la compattezza del gruppo.
Bravi per l’atteggiamento, ragazzi: testa subito alla prossima!
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