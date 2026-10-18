Manfredonia U19: battuta d’arresto ad Andria
UNDER 19 | BATTUTA D’ARRESTO AD ANDRIA AL TERMINE DI UNA GARA ACCESA
Termina con il punteggio di 4-2 la trasferta dell’Under 19 Nazionale guidata da mister Salvatore Pollino, impegnata al “Sant’Angelo dei Ricchi” contro la Fidelis Andria per la 5ª giornata di campionato.
Una prima frazione complessa vede i padroni di casa portarsi avanti sul doppio vantaggio, chiudendo i primi quarantacinque minuti sul 2-0.
Nella ripresa i giovani delfini scendono in campo con piglio diverso e riaprono subito la contesa grazie alla marcatura di Berardinetti.
La Fidelis Andria riesce però ad allungare nuovamente con cinismo, portandosi prima sul 3-1 e poi sul 4-1.
I biancocelesti non mollano e continuano a lottare fino all’ultimo secondo, trovando la seconda rete con Gorgoglione che fissa il definitivo 4-2.
Resta il rammarico per il risultato sfavorevole, ma la reazione della squadra è la base da cui ripartire immediatamente in vista del prossimo turno.
Testa alta e avanti con determinazione!