Manfredonia U19, amaro in bocca a Gravina

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UNDER 19 | BEFFA E AMARO IN BOCCA A GRAVINA

​Termina con una sconfitta per 2-0 la prima trasferta stagionale per i ragazzi di mister Salvatore Pollino.

​I biancocelesti partono forte e hanno subito la chance per sbloccare la gara dal dischetto, ma falliscono il penalty del vantaggio. A passare avanti sono invece i padroni di casa, che trovano l’1-0 trasformando un calcio di rigore.

​Nella ripresa va in scena un vero e proprio monologo del Manfredonia: assedio costante nell’area avversaria, diverse occasioni nitide divorate a pochi passi dalla porta e le forti proteste per un netto penalty negato ai nostri delfini. Al 96’, con la squadra tutta sbilanciata in avanti alla caccia del meritatissimo pari, arriva la beffa finale con il raddoppio del Gravina in contropiede.

​Resta il grande rammarico per il risultato, ma anche la consapevolezza di una prestazione viva e coraggiosa. Testa subito al prossimo impegno per riscattarsi!