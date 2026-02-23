Sport Manfredonia
⚪🔵 Manfredonia U17, vittoria al Miramare
Bella vittoria per la nostra Under 17, che supera al Miramare l’Accademia Calcio Monte Sant’Angelo con il punteggio di 4-2.
Protagonista della gara La Torre, autore di una doppietta, a cui si aggiungono le reti di Renato e Di Bari, che hanno completato il successo biancoceleste.
Un risultato importante che conferma il buon momento della squadra e il percorso di crescita del gruppo.
